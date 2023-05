Meteo, ecco le previsioni del tempo in vista del ponte del 2 giugno

Cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nella settimana appena iniziata

ROMA – Rischio di temporali, specialmente al pomeriggio e sera, per il Ponte del 2 giugno in buona parte dell’Italia e forse anche subito dopo. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’, l’assenza di un’area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo continuerà a mantenere molto instabili le condizioni meteo. I temporali, infatti, sono previsti anche da oggi, a causa della ‘gabbia ciclonica’ in cui l’Italia si trova intrappolata: “tuttavia, come capita spesso in questa parte finale di stagione – nota Sanò – ciò non significa che le intere giornate saranno compromesse dalle precipitazioni, anzi, i fenomeni in questa stagione durano spesso poche ore e poi torna il sole (la classica instabilità tardo-primaverile)”.

Se in particolare l’anticiclone occuperà una zona insolita, stazionando tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava, garantendo bel tempo e sole su questi settori; sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali. In termine tecnico si parla di palude barica sul bacino del Mediterraneo: in concreto sta ad indicare che la pressione atmosferica si manterrà piuttosto bassa favorendo un’instabilità latente, foriera di piogge e temporali frequenti, (e pure locali grandinate specie durante le ore pomeridiane).

Nel dettaglio: Lunedì 29. Al nord: poco nuvoloso, qualche temporale specie nel pomeriggio sui rilievi. Al centro: soleggiato, qualche rovescio nel pomeriggio sui rilievi; instabile in Sardegna con frequenti temporali. Al sud: soleggiato, qualche temporale nel pomeriggio sui rilievi, più instabile in Sicilia. Martedì 30. Al nord: temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino. Al centro: dapprima soleggiato ovunque, poi diffusa instabilità temporalesca. Al sud: piogge e temporali sparsi. Mercoledì 31. Al nord: temporali pomeridiani, specie al Nordovest. Al centro: condizioni di tempo spiccatamente instabile. Al sud: diffusamente instabile. Tendenza: nei giorni successivi avremo ancora occasioni per piogge e temporali sparsi, soprattutto dopo metà giornata.