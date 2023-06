Meteo, ecco le previsioni per i prossimi giorni della settimana

Cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico da oggi al weekend

ROMA – Temporali, nubifragi e calo termico. E’ il maltempo a dominare sull’Italia, colpita di un duplice ciclone. Un vortice sulla Repubblica Ceca sta inviando aria fresca ed instabile che dal Nord-Ovest dell’Italia si sposta verso le regioni centrali. Da domani invece sarà un ciclone simil-tropicale a portare umidità e nubifragi verso Sardegna e poi il Centro-Sud.

E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Previsti temporali intensi, piogge persistenti, grandinate e colpi di vento. Nel dettaglio, il ciclone centrato sulla Repubblica Ceca provocherà tanta instabilità tra Liguria, Piemonte e Toscana. Nel corso della giornata rischio forti temporali anche su Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Sardegna. Sul resto del Centro-Nord non mancheranno acquazzoni con un calo delle temperature massime di 6-8°C. Mercoledì arriverà il ciclone simil-tropicale che dall’Atlantico porterà tanto vapore acqueo. Si temono nubifragi in Sardegna e su tutte le regioni centrali continentali e meridionali. Male anche Giovedi: le piogge più forti sono attese su Abruzzo, Molise e Puglia, ma non si escludono forti temporali anche sul resto del Centro-Sud. Al Nord, invece, sarà soleggiato e caldo. Solo da venerdì il tempo tenderà a migliorare salvo qualche pioggia residua sul Basso Tirreno e forti venti dai quadranti settentrionali sulle regioni del Sud e del Medio Adriatico. Il sole tornerà a splendere durante il weekend con temperature nuovamente estive.

Nel dettaglio: – Martedì 13. Al nord: rovesci e temporali al Nord Ovest, in Emilia, sulle Alpi, meno sul Triveneto pianeggiante. Al centro: temporali via via più diffusi da Ovest verso Est. Al sud: diffusa instabilità specie sui settori peninsulari. – Mercoledì 14. Al nord: instabile su Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Alpi. Al centro: diffusamente instabile su tutte le regioni con forte maltempo. Al sud: maltempo. – Giovedì 15. Al nord: temporali sulle Dolomiti, sole altrove. Al centro: maltempo specie sulle adriatiche e sul Lazio, schiarite in Toscana. Al sud: forte maltempo.