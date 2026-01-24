Meteo, in arrivo una perturbazione dalla Groenlandia con pioggia, vento e neve

Sarà un weekend piuttosto instabile

ROMA – Sono in arrivo una serie di perturbazioni con pioggia, vento e neve. In particolare, una perturbazione intensa in discesa dalla Groenlandia è in ingresso in queste ore sull’Italia: la perturbazione groenlandese porterà, oltre a rare nevicate in pianura, tanta pioggia al Nord e sul versante tirrenico con fenomeni intensi tra Toscana e Campania e sul Friuli Venezia Giulia. Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, confermando le conseguenze del riscaldamento globale.

Se la stessa perturbazione in arrivo attualmente fosse arrivata nel 1980, spiega infatti Tedici, “avrebbe trovato una temperatura perfetta intorno agli 0°C, ammantando con almeno 10 cm di neve fresca Milano. Lo stesso tipo di perturbazione, in queste ore, trova invece temperature al suolo intorno ai +2°C / +3°C e la pioggia è il fenomeno prevalente sulla Pianura Padana. Un recente studio de iLMeteo sui cambiamenti climatici nel XXI secolo ha confermato che la temperatura media annua è salita sul nostro Paese anche di 4°C rispetto a 50 anni fa, con città come Milano che hanno visto un aumento di circa 2°C, distribuito in tutte le stagioni”.

Dal pomeriggio del sabato si assisterà, precisa il meteorologo, ad una “leggera attenuazione del maltempo, ma già dalla sera un nuovo fronte atlantico entrerà sul nostro Paese: nella notte avremo precipitazioni da Nord a Sud con una fase di maltempo accentuata anche dal rinforzo dei venti di Libeccio. Le regioni più esposte durante il weekend alle piogge saranno quelle tirreniche ma, in pratica, vivremo un weekend piuttosto instabile dal sapore autunnale al Centro-Sud, solo a tratti invernale al Nord”.

Nel dettaglio

Sabato 24. Al Nord: fenomeni residui al mattino, peggiora di nuovo in serata. Al Centro: instabile sulle Tirreniche. Al Sud: maltempo in Campania.

Domenica 25. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo.

Lunedì 26. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo.

Tendenza: forte peggioramento da martedì sera e poi tutto mercoledì.