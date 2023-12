Meteo in Sicilia: si alza ancora la colonnina, dicembre inizia con 25 gradi

Giornata piacevolmente calda e in gran parte serena

Oggi, 1 dicembre 2023, il meteo in Sicilia si presenta con un clima prevalentemente stabile e soleggiato in gran parte del territorio. La giornata è caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, grazie alla stabilità della pressione atmosferica e l’influenza di intensi venti di Libeccio.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

A Palermo, la giornata inizia con cieli caratterizzati da velature sparse, con una temperatura mattutina intorno ai 22°C, che si eleva fino a 25°C nel pomeriggio. Si prevedono venti provenienti da sud-ovest, con intensità di circa 39 km/h. L’umidità varierà significativamente durante il giorno, oscillando dal 27% al 42%. Queste condizioni indicano una giornata piacevolmente calda e in gran parte serena​​.

Clima e temperature nelle altre province

Il meteo nelle altre province in Sicilia offre un clima stabile e soleggiato, con temperature variabili. Messina, Catania, Siracusa e Trapani si aspettano giornate prevalentemente soleggiate, con venti moderati e mari mossi. Al contrario, Caltanissetta ed Enna prevedono un cielo maggiormente nuvoloso. I venti meridionali variano da moderati a tesi su tutto il territorio, influenzando anche i mari, che si presentano da moderati a molto mossi, specialmente nel Canale di Sicilia. Queste condizioni climatiche contribuiscono a un’atmosfera generale di bel tempo in tutta la regione​​​​.



