Si attende un cambiamento meteorologico significativo

Oggi il meteo in Sicilia presenta un clima particolarmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera Isola.

Temperature nelle principali città

Nonostante l’arrivo dell’autunno, le temperature in Sicilia oggi si mantengono piacevoli. Ad Agrigento variano tra un minimo di 9.8°C e un massimo di 19.2°C. Caltanissetta registra valori più bassi, con una minima di 5.1°C e una massima di 18.8°C. Catania, invece, vede temperature più miti, oscillando tra 11.5°C e 22.5°C. A Enna, le temperature si attestano tra 7.3°C e 16.5°C, mentre a Messina variano tra 12.7°C e 19.8°C. Palermo presenta temperature minime di 12°C e massime di 20.3°C. Ragusa oscilla tra 7.9°C e 16.8°C, Siracusa tra 10.8°C e 23.2°C, e infine Trapani registra temperature tra 15.9°C e 20.7°C​​.

Meteo in Sicilia: arrivano le piogge

Si attende un cambiamento meteorologico significativo a partire da mercoledì 22 novembre, con l’arrivo di piogge sparse di moderata entità, che interesseranno principalmente il sud-est dell’isola e il settore tirrenico tra Messinese e Palermitano. Giovedì 23, è previsto un ulteriore peggioramento con forti rovesci o temporali, in particolare nelle province di Siracusa e Catania. I venti si intensificheranno, raggiungendo raffiche di 50-70 km/h. Da mercoledì sera, inoltre, si prevedono piogge più intense e un calo termico di circa 5 gradi. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso per venerdì 24 novembre, con precipitazioni residue e deboli, e temperature che torneranno alle medie stagionali​​​​.



AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU LIVESICILIA: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE