Meteo instabile fino a mercoledì: da giovedì torna la primavera

Il Ponte del 25 aprile dovrebbe essere soleggiato e caldo

ROMA – Improvvisi temporali e qualche grandinata fino a domani, poi tornano il sole e caldo primaverile. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

L’Italia, a causa di un ‘capovolgimento’ del meteo con l’Anticiclone delle Azzorre centrato sull’Islanda e una forte perturbazione ciclonica proprio sulle Azzorre, precisa Tedici, “rimane scoperta ed esposta all’incursione di correnti fresche dai Balcani (di lontana estrazione russa) che accendono l’instabilità, provocando temporali e un diffuso calo delle temperature. Dovremo dunque – avverte – “tenere l’ombrello a portata di mano ancora per un po’”.

Nelle prossime ore, in particolare, il tempo sarà molto instabile al Centro-Nord e sul settore meridionale adriatico. Si avranno temporali soprattutto nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e fascia adriatica, ma non mancheranno acquazzoni “a macchia di leopardo” su buona parte del Centro-Nord e sulla Puglia. Attenzione al rischio di locali grandinate.

“Anche mercoledì – aggiunge il meteorologo – avremo nuovi temporali, questa volta più probabili sul Nord-Ovest e sul Lazio, in progressivo scivolamento verso le regioni meridionali. Ma sarà l’ultimo giorno perturbato. Da giovedì, infatti, il tempo tornerà soleggiato ovunque, salvo gli ultimissimi temporali in esaurimento tra Calabria e Sicilia, ma inizierà una fase caratterizzata da una fortissima escursione termica diurna”. Il Ponte del 25 aprile, in particolare, dovrebbe essere soleggiato e caldo.

Nel dettaglio

Martedì 21. Al Nord: variabile con qualche temporale sparso. Al Centro: temporali sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Al Sud: peggiora soprattutto in Puglia.

Mercoledì 22. Al Nord: piogge sul Piemonte e rilievi. Al Centro: temporali su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: instabile soprattutto sulle aree peninsulari e in Puglia.

Giovedì 23. Al Nord: soleggiato. Al Centro: tutto sole. Al Sud: residua instabilità su bassa Calabria e Sicilia. Tendenza: torna l’anticiclone con sole ovunque. Weekend soleggiato e caldo.

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