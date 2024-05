Allerta arancione in Lombardia e gialla in cinque regioni

ROMA – Italia divisa in due dal meteo: anche nei prossimi giorni sole e caldo al Sud, temporali invece al Centro e al Nord.

Oggi allerta arancione per il maltempo in Lombardia; gialla in altre cinque regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Veneto, e Piemonte.

Nubifragi anche in Valle d’Aosta. Attesi i primi 35 gradi della stagione in Sicilia.