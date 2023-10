Meteo, l’anticiclone africano ha le ore contate: poi arriveranno pioggia e freddo

Dalla prossima settimana atteso sull'Italia un vortice ciclonico

ROMA – Ultimi giorni di caldo e bel tempo. Dalla prossima settimana un vortice ciclonico raggiungerà l’Italia provocando un’intensa ondata di maltempo e temperature di 5-7°C sotto la media. L’autunno, metereologicamente parlando, è alle porte. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it

Nei prossimi giorni l’anticiclone africano continuerà a proteggere l’Italia garantendo un’atmosfera stabile su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno e soltanto in Liguria, sull’alta Toscana e sul Triveneto la nuvolosità potrà essere più presente, talvolta anche con un cielo molto nuvoloso o addirittura coperto. Non mancheranno alcune nebbie, soprattutto sulle pianure di Veneto ed Emilia Romagna. La situazione cambierà radicalmente nel corso del weekend.

Le correnti instabili atlantiche acquisteranno sempre più vigore fino a scalzare dell’anticiclone. Nel corso del fine settimana l’aria più instabile porterà le prime piogge al Nordovest e poi sul Triveneto, localmente sull’alta Toscana. Poi con l’inizio della prossima settimana piogge via via più abbondanti e sotto forma di nubifragio si abbatteranno su Toscana, Lazio, Liguria per poi estendersi a gran parte del Paese. Le temperature subiranno un brusco crollo, tanto che dalla prossima settimana si scenderà addirittura sotto la media di 5-7°C.

Nel dettaglio – Mercoledì 11. Al nord: bel tempo salvo locali nubi e nebbie al mattino sul Triveneto. Al centro: soleggiato. Al sud: cielo poco nuvoloso. – Giovedì 12. A nord: bel tempo, locali nebbie sul Triveneto e più nubi in Liguria. Al centro: sole prevalente e caldo. Al sud: bel tempo. – Venerdì 13. Al nord: tempo stabile con locali nebbie. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: soleggiato. Tendenza: dal weekend prime piogge sparse al Nord, poi forte peggioramento.