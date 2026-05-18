Cosa ci aspetta

ROMA – Meteo, si avvia verso la conclusione la fase instabile che ha portato piogge e fresco in buona parte dell’Italia. La nuova settimana indica, infatti, la fine del corridoio perturbato atlantico e l’avvio da mercoledì di una transizione che dovrebbe proiettarci direttamente verso la stabilità e i primi veri caldi della stagione. Secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, le giornate di oggi e domani vedranno gli ultimi colpi di coda di questa fase dinamica, ma soprattutto fresca.

Oggi, in particolare, vedrà la possibilità di residui rovesci temporaleschi concentrati soprattutto sull’arco alpino e prealpino, con solo locali e rapidi sconfinamenti verso le pianure del Nord. Domani le ultime insidie si sposteranno prevalentemente verso il Nord-Est e alcune aree del Centro-Sud. Si tratterà comunque dei classici acquazzoni primaverili, rapidi e isolati, destinati a esaurirsi in poche ore lasciando spazio ad ampie schiarite. Una vera e propria svolta stagionale è attesa da mercoledì, quando un vasto promontorio anticiclonico, alimentato da aria calda di matrice subtropicale, si espanderà con decisione sull’Europa centro-occidentale e sul bacino del Mediterraneo.

Questa maestosa struttura di alta pressione alzerà un vero e proprio muro invalicabile, bloccando le perturbazioni atlantiche e rispedendole a latitudini ben più settentrionali. La seconda parte della settimana sarà caratterizzata pertanto da un dominio del sole e da un deciso e costante aumento termico. Le temperature, infatti, si porteranno rapidamente sopra le medie del periodo.

Nel dettaglio: Lunedì 18. Al Nord: possibili rovesci pomeridiani su Alpi e Nordovest. Al Centro: variabile con qualche acquazzone su settori adriatici. Al Sud: soleggiato e più caldo. Martedì 19. Al Nord: più instabile sui rilievi del Triveneto e in Romagna. Al Centro: temporali su Appennini e zone vicine. Al Sud: rovesci e temporali sparsi sui rilievi. Mercoledì 20. Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso, rovesci solo sui rilievi al pomeriggio. Al Centro: poco nuvoloso, rovesci occasionali pomeridiani sull’Appennino. Al Sud: disturbi sulla Calabria tirrenica e Appennino, poco nuvoloso altrove. Tendenza: rimonta anticiclonica e caldo in aumento.