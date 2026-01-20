Meteo, maltempo su Isole e Calabria: allerta per nubifragi, mareggiate e venti

Attese anche nevicate abbondanti

ROMA – In arrivo forte maltempo sulle Isole maggiori e la Calabria, con la massima allerta per nubifragi, mareggiate e venti di burrasca. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la formazione di un ciclone tra Sardegna, Sicilia, coste libiche e Calabria con fenomeni persistenti per almeno altre 24 ore: avremo ancora nubifragi sulle Isole Maggiori e in Calabria con accumuli localmente molto elevati sui settori orientali di Sicilia e Sardegna e meridionali della Calabria (anche oltre 200 mm / 24 ore). Non mancherà neppure la neve che cadrà abbondante oltre i 900 metri tra Basilicata e Calabria ed oltre i 1700 metri sull’Etna. E una nuova ondata di maltempo si prevede nel fine settimana.

Oltre alle precipitazioni eccezionali, la massima prudenza è da mantenere su vento, mare e mareggiate: il vento sarà di burrasca orientale, con rinforzi di tempesta, su Sicilia, Sardegna e Calabria; forte orientale, con raffiche di burrasca, anche sulle restanti regioni centro-meridionali e da nord sulla Liguria. Di conseguenza i mari saranno da molto agitati a grossi lo Stretto di Sicilia, il Canale di Sardegna e lo Ionio meridionale; molto agitati i restanti bacini meridionali e quelli prospicienti la Sardegna, agitati il Tirreno e Mar Ligure e molto mosso l’Adriatico. Le mareggiate più pericolose sono previste con onde alte 6-7 metri sulle coste della Sicilia orientale e della Sardegna orientale e meridionale (mercoledì anche su Calabria ionica): localmente sulla punta sud-est della Sicilia le onde potrebbero impattare con un’altezza record di 9 metri, mentre al largo (Stretto di Sicilia) non si escludono marosi oltre i 10 metri.

Un bollettino di massima allerta, dunque, confermato dalla Protezione Civile. “Prestiamo attenzione e ricordiamo almeno le tre basi di autoprotezione: restiamo lontano da fiumi, alberi e coste”, avverte il meteorologo. Mercoledì il ciclone mediterraneo si abbatterà ancora al Sud ma soprattutto sulla Calabria ionica con venti di burrasca e piogge abbondanti; cadrà anche tanta neve sui monti calabresi oltre i 1200 metri. Solo da giovedì si allenterà un pò la morsa.

Nel dettaglio

Martedì 20. Al Nord: nuvoloso su Emilia Romagna e Nordovest, sole altrove. Al Centro: molte nubi sulle Adriatiche, rare piogge. Al Sud: forte maltempo su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Mercoledì 21. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro: coperto sulle Adriatiche con piovaschi. Al Sud: ancora maltempo su est Sardegna, Sicilia e soprattutto Calabria.

Giovedì 22. Al Nord: nuvoloso con peggioramento serale. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: miglioramento.

Tendenza: nuova ondata di maltempo nel fine settimana, neve anche in pianura al Nord.

