 Meteo: neve, piogge, venti forti e mareggiate su parte dell'Italia
Meteo: neve a Nord, piogge, venti forti e mareggiate su gran parte dell'Italia

Allerta meteo arancione su diverse zone
LE PREVISIONI
ROMA – Una perturbazione atlantica porterà un generale peggioramento delle condizioni meteo su gran parte dell’Italia, con precipitazioni più abbondanti sulle regioni occidentali e nord-orientali, nevicate fino a quote collinari su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure, venti e mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

Dalla serata di oggi, prevede l’avviso, sono attese nevicate fino a quote di 200-400 metri su Piemonte meridionale e Liguria di ponente. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre venti da forti a burrasca su Sardegna e Liguria, sui settori costieri della Toscana, sui settori costieri e appenninici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, sui settori tirrenici e sui rilievi della Sicilia, sui settori appenninici di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise e sui rilievi più alti della Puglia, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi. Attese forti mareggiate sulle coste esposte.

Valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte di Sardegna, Lazio e Molise, Gialla su Toscana, Campania, Umbria, gran parte di Sardegna, Lazio, Emilia-Romagna, Molise, Abruzzo e parte di Calabria, Basilicata, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 

