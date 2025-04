Meteo: Pasqua con piogge sparse al Nord, temperature miti e sole a Sud

Le condizioni meteo non saranno delle migliori nel giorno di Pasquetta

ROMA – Piogge sparse a Nord e temperature miti e sole a Sud per la domenica di Pasqua, tempo incerto a Pasquetta.

Le piogge, osserva in un comunicato il meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it, sono collegate a una perturbazione in atto su Francia e Gran Bretagna e riguarderanno soprattutto il Nord. Il risultato sarà una domenica di Pasqua che “vedrà un’Italia divisa in due. Su alcune zone il tempo sarà condizionato da un fronte collegato ad un ciclone anglo-francese, altrove il sole dominerà quasi incontrastato”.

Per oggi, intanto, previste piogge sparse a Nord-Ovest, soprattutto sul settore occidentale del Piemonte e sul Ponente Ligure e nevicate sulle Alpi oltre 1.800 metri; altrove si prevede del tempo, con massime fino a 25°C al Sud e fino a 23°C al Centro. Al Nord temperature massime ancora leggermente sotto la media, salvo in Emilia Romagna, dove potrebbero toccare 22°C. Venti di scirocco sulle Alpi, in Sardegna e Liguria.

Nella mattinata di Pasqua, si prevedono piogge a Nord-Ovest e in Versilia, e sole sulle regioni adriatiche e al Sud; nel pomeriggio attese piogge sparse nel resto del Nord e della Toscana, con un peggioramento verso la Sardegna. Sempre per Pasqua previsti venti deboli o moderati dai quadranti meridionali su Alpi, Liguria e coste tirreniche. Atteso inoltre un aumento delle temperature, soprattutto in Abruzzo e in Sardegna.

Per il lunedì di Pasqua si prevede tempo incerto, con piogge al mattino su Sardegna, Toscana e alto Lazio. Tempo instabile anche in Sicilia e sul Trentino Alto Adige. Si calcola una probailità di pioggia compresa fra il 70% e l’80% su Toscana, Umbria, Sardegna, zone interne del Lazio e Triveneto.

Nel dettaglio:

Sabato 19: nubi al Nord-Ovest con qualche pioggia, schiarite altrove; al Centro soleggiato, nubi in Sardegna; al Sud soleggiato.

Domenica 20: piogge al Nord-Ovest; al Centro maltempo in Sardegna, peggioramento in Toscana; al Sud soleggiato.

Lunedì 21: al Nord variabile, qualche rovescio al Nord-Est; al Centro rovesci sparsi specie in Toscana e Umbria; al Sud temporali in Sicilia, variabile altrove