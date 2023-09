Meteo, riaprite gli ombrelloni: sarà un weekend da piena estate

Ecco le previsioni del tempo per il fine settimana in arrivo

ROMA – E’ un fine settimana di piena estate quello che ci aspetta come secondo del mese di settembre, tanto che sembrerà di essere ancora ad agosto. E’ quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

“Da domenica – annuncia – le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi e gran parte dell’Italia vivrà una nuova settimana rovente”. Previste punte di 35-36 gradi in Toscana, fino a 34 gradi in Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre al Sud non raggiungeremo valori record per settembre, seppur navigando spesso verso i 33°C diffusi. Nelle prossime ore avremo gli ultimi addensamenti al Sud con qualche rovescio tra Calabria e Sicilia. L’uragano mediterraneo infatti, che naviga ancora minaccioso sullo Ionio meridionale, punta deciso sulla Libia, allontanandosi dall’Italia.

Nel weekend l’alta pressione prenderà di nuovo possesso anche del Sud portando un deciso miglioramento salvo residui timidi addensamenti e qualche refolo di vento in Sicilia. Nel dettaglio – Venerdì 8. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: soleggiato salvo rovesci sparsi su Calabria e Sicilia. – Sabato 9. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: bel tempo, isolati temporali residui in Sicilia. – Domenica 10. Al nord: bel tempo e più caldo. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: bel tempo e più caldo. Tendenza: sole e caldo almeno fino a metà mese salvo veloci passaggi nuvolosi al Nord dopo il 13 settembre.