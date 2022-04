Meteo, torna l’anticiclone africano: Sicilia, le previsioni

Come andrà sull'Isola

Dopo il colpo di coda invernale che ha interessato l’Italia nell’ultimo fine settimana, la situazione meteo cambia nuovamente e radicalmente. Con l’inizio della settimana che ci porterà a Pasqua tornerà sul bacino del Mediterraneo l’anticiclone africano.

Al Sud e sulla Sicilia tempo stabile e prevalentemente soleggiato salvo il transito di innocua nuvolosità alta e sottile. Temperature minime in lieve calo sul Salento, in aumento su Sicilia occidentale e stazionarie altrove; massime in aumento.

Venti e mari

Venti deboli dai quadranti orientali, con locali rinforzi sul versante occidentale della Sicilia. Mari da poco mossi a mossi, molto mossi il Tirreno ad ovest e lo stretto di Sicilia, quest’ultimo tendente a divenire localmente agitato dalla sera.m