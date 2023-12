Meteo in Sicilia: il bel tempo si vede dal mattino con punte di 21 gradi

Soleggiato in gran parte della regione

PALERMO – Oggi, 12 dicembre 2023, il meteo in Sicilia si presenta sotto un cielo prevalentemente sereno, con condizioni climatiche stabili e soleggiate in gran parte della regione. Un regime anticiclonico domina l’atmosfera, segnalando un periodo di bel tempo su tutto il territorio. Nonostante ciò, in alcune aree il cielo potrebbe presentarsi molto nuvoloso. Le temperature massime previste raggiungono punte fino a 21 gradi, mantenendo le minime stabili​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

Per la città di Palermo, la giornata si prospetta serena o al massimo poco nuvolosa. La temperatura notturna si aggira intorno ai 15 gradi, scendendo a 13 gradi al mattino. Nel corso del pomeriggio, si attende un incremento delle temperature fino a 20 gradi, per poi ridiscendere a 16 gradi in serata. I venti moderati e provenienti principalmente da nord-ovest, varieranno in velocità da 11 a 23 chilometri orari. L’umidità subirà ampie variazioni, toccando l’80% al mattino e diminuendo al 47% nel pomeriggio. Inoltre, a Palermo sono previste forti raffiche di vento, con punte vicine ai 61 chilometri orari, provenienti da Ovest-Sud-Ovest. Il mare sarà prevalentemente poco mosso, con un’altezza massima dell’onda di 0.5m​​​​.

Temperature nelle altre province

Nelle altre province della Sicilia, il meteo si presenta con una variazione delle temperature: Agrigento si attesta intorno ai 18 gradi, Caltanissetta e Ragusa a 15 gradi, Catania e Siracusa a 21 gradi, Enna a 12 gradi, Messina a 17 gradi e Trapani a 19 gradi. Queste temperature sono in linea con il trend generale di aumento delle temperature in tutta la regione. I mari siciliani si presentano molto mossi, con una graduale attenuazione prevista nel corso della giornata. I venti saranno inizialmente moderati, specialmente il maestrale sul canale di Sicilia, ma si prevede una loro progressiva attenuazione. La ventilazione sarà più debole nelle altre aree della regione​​.



