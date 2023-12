Meteo in Sicilia: primavera in anticipo, picchi di 26 gradi

Intera giornata caratterizzata da bel tempo

Oggi, 13 dicembre 2023, il meteo in Sicilia prevede un clima prevalentemente primaverile, con la pressione atmosferica stabile in tutta la regione. Si attende una giornata caratterizzata da bel tempo, sebbene il cielo si presenti irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi, con valori notturni che rimarranno pressoché invariati​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

A Palermo, la situazione meteo è leggermente diversa. Il cielo si prevede nuvoloso. Le temperature massime previste sono in aumento, con una punta di 26 gradi alle 13:00, mentre la minima prevista è di 17 gradi alle 23:00. Non sono previste precipitazioni, e il mare sarà per lo più poco mosso, con altezza massima dell’onda di 0.4 metri​​.

Temperature nelle altre province

Le temperature nelle altre province siciliane variano: ad Agrigento si prevedono 21 gradi, a Caltanissetta 20 gradi, a Catania 25 gradi, Enna 20 gradi, Messina 23 gradi, Ragusa 21 gradi, Siracusa 25 gradi e Trapani 19 gradi.

Giovedì 14 dicembre si prevede un aumento della pressione con venti di Maestrale, contribuendo al mantenimento del bel tempo in tutta la regione. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi senza variazioni notturne significative​​.



