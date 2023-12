Il meteo di oggi in Sicilia, tenete l’ombrello a portata di mano

Pioggia e schiarite. Condizioni variabili in tutta l'Isola

PALERMO – Piove, non piove: il meteo in Sicilia oggi offre un quadro incerto, per via delle condizioni variabili caratterizzate da piogge e schiarite, a seconda della zona dell’Isola. Nella Sicilia occidentale ci si attende un incremento della nuvolosità e la possibilità di precipitazioni temporalesche, specialmente nella zona del Trapanese. Queste precipitazioni potranno intensificarsi nel corso della giornata, ma si prevede una schiarita in tarda serata. Intanto la protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e la possibile formazione di temporali, in particolare per le province di Palermo e Messina​​​​.

Il meteo a Palermo

A Palermo si prevede una giornata con piogge e schiarite, ma non particolarmente fredda: le temperature varieranno dai 15° ai 17°, previsti nel pomeriggio. Sono previsti venti moderati da sud-sudovest e da sudovest, con velocità compresa tra 19 e 27 km/h, e un tasso di umidità che si attesterà tra il 56% e il 71%.

Le previsioni per il resto dell’Isola

Anche nel resto della Sicilia il meteo oggi sarà caratterizzato da cielo variabile, con possibili schiarite nelle zone orientali come a Catania e Siracusa. Le temperature raggiungeranno massime tra i 16 e i 17 gradi in queste aree, mentre saranno più basse in altre parti dell’Isola, coi valori più bassi registrati a Enna (6°) e Caltanissetta (7°) nelle prime ore del mattino. Si prevede anche un aumento della ventilazione, con mari generalmente molto mossi e agitati, specialmente nel Canale di Sicilia e nel Tirreno, dovuti all’arrivo del maestrale in serata​​.