Meteo, in Sicilia anticipo d’estate: “Picchi fino a 32 gradi”

Presto la prima ondata di caldo africano sull'Isola

Al Sud e Sicilia annuvolamenti decisi lungo il settore tirrenico peninsulare e prevalenza di cielo sereno sul resto del meridione al primo mattino, ma con successivo aumento della copertura nuvolosa associata a locali rovesci o temporali sulle aree Appenniniche peninsulari e nelle restanti zone interne Campane; generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni dal tardo pomeriggio con ampi rasserenamenti su coste Molisane, Puglia, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia orientale. Temperature minime in flessione su Puglia e Basilicata, senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo sulla Puglia garganica; stazionarie su Campania centrosettentrionale, Appennino Pugliese e Sicilia, in generale aumento sul resto del meridione.

Venti in prevalenza deboli di direzione variabile, con prevalenza del regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, da poco mossi a mossi stretto di Sicilia e Jonio.

Temperature in forte rialzo la prossima settimana

Nei prossimi giorni, invece, la situazione cambierà notevolmente. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, infatti, intorno al 13 maggio potrebbe arrivare la prima ondata di caldo africano: su Sicilia e Sardegna si potranno toccare punte massime fin verso i 30/32°C. “Anche sul resto dell’Italia – spiegano – farà verosimilmente molto caldo, con valori compresi tra i 26 e i 28°C specie in Valpadana e sui settori tirrenici. Insomma, potremmo essere in presenza di un vero e proprio anticipo d’estate su buona parte del nostro Paese, a conferma del trend climatico in atto, volto al riscaldamento che vede ormai da qualche anno già nella fase finale della primavera le prime ondate di caldo in arrivo dal continente africano”.