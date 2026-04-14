Le previsioni

ROMA – Piogge, vento e qualche temporale fino a domani con temperature di giorno anche oltre i 25-26 gradi. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come l’Italia sia dentro un flusso di venti di scirocco che portano non solo precipitazioni, ma anche un massiccio carico di sabbia del deserto. “Siamo entrati a tutti gli effetti in una fase nordafricana – osserva – che manterrà le temperature al di sopra della media, un trend che ci accompagnerà molto probabilmente per molti giorni”.

Oltre alla fanghiglia ocra, nelle prossime ore dovremo stare attenti a rovesci localmente intensi ed intervallati a poco sole: nonostante la pioggia, la copertura nuvolosa e i cieli carichi di pulviscolo, i picchi termici resteranno notevoli per il periodo con la Capitale ancora oltre i 20°C e picchi di 25°C al meridione. Da mercoledì, poi, avremo ancora acquazzoni sparsi specialmente sulle Isole Maggiori e sulle regioni centrali. Contestualmente, anche il Nord Italia farà i conti con correnti umide da est che manterranno un po’ di instabilità. In sintesi, avremo altre 48 ore in compagnia dell’ombrello su buona parte del Paese. Superata questa fase perturbata, le piogge cesseranno quasi ovunque. Da giovedì, grazie alla rimonta dell’alta pressione, il tempo cambierà radicalmente e assisteremo ad una nuova impennata termica di ben 6-8°C. Il sole tornerà protagonista, facendoci respirare un’aria che saprà nettamente di maggio, nonostante qualche temporale di calore a carattere sparso.

Nel dettaglio: Martedì 14. Al Nord: instabilità diffusa con rovesci sparsi. Al Centro: instabilità diffusa con rovesci sparsi. Al Sud: maltempo sulla Sicilia, a livello locale altrove. Mercoledì 15. Al Nord: tra piogge e schiarite soleggiate. Al Centro: più piogge sul versante adriatico. Al Sud: spiccata instabilità. Giovedì 16. Al Nord: più sole e caldo. Al Centro: ampi spazi soleggiati. Al Sud: ancora instabile con qualche rovescio. Tendenza: residua instabilità pomeridiana sui rilievi, specie del Centro-Sud, prevalenza di sole e temperature oltre la media del periodo.