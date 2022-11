Meteo, temporali in arrivo: allerta arancione al Centro-Sud

Da domani mattina rovesci intensi

1' DI LETTURA

Un vortice ciclonico pilota un’intensa perturbazione al Centro-Sud e poi anche sulla Romagna dove sono attese precipitazioni a tratti forti e sotto forma di temporale, soprattutto su tutto il settore tirrenico,

piogge sparse sul resto del Sud. Molte nubi sul resto del Nordest, tempo decisamente più soleggiato al Nordovest dove farà molto freddo al mattino.

Dal primo mattino di domani, infatti, sono previsti temporali in arrivo su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, specie sui settori meridionali, in estensione a Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolar modo sui settori tirrenici di entrambe le regioni. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

Previsti rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte di Campania e parte di Calabria, Basilicata e Molise. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Calabria e Molise, su Lazio, Abruzzo, settori di Basilicata, Marche, Umbria, settori di Sardegna e Puglia.