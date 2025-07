Termometro oltre i 40 gradi in Sicilia: per domani allerta incendi

Sono ore di "fuoco" in tutta l'Isola

PALERMO – In Sicilia a metà giornata il termometro ha fatto registrare aumenti della temperature in tutte le province con punte di oltre 40 gradi in diverse località.

Il servizio informativo agrometeorologico siciliano segnala 41 gradi a Partinico (Palermo), 41,4 ad Agira (Enna) e 41,8 a Francofonte (Siracusa) dove stamane la temperatura era di poco superiore ai 38 gradi. A Mezzojuso (Palermo) la temperatura è di 41.8 gradi.

Per la giornata di domani, martedì 22 luglio, la Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore.

Nella città di Palermo è previsto il livello 3 (colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con temperature massime percepite di 36 gradi centigradi. Allerta rossa e pericolosità alta per il rischio incendi in tutte le province tranne quella di Agrigento e Trapani dove lo stato è di preallerta.