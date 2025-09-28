Meteo, tregua dal maltempo ma arriva il freddo dalla Russia

Le temperature caleranno in maniera intensa da mercoledì

ROMA – L’autunno ha fatto il suo ingresso in Italia ed il Paese è stato investito da una serie di intense perturbazioni, che hanno portato un maltempo diffuso da Nord a Sud e lo scenario non sembra voler cambiare. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’autunno è entrato nel vivo e che, a parte una temporanea pausa nei prossimi giorni, continuerà.

L’inizio della prossima settimana sarà stabile e ampiamente soleggiato ma, afferma Brescia, “sarà solo una fase di brevissima durata”. Da martedì sera-notte, infatti, lo scenario meteorologico si farà quasi anomalo per il periodo.

Per mercoledì, i modelli previsionali indicano una decisa irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia. Questo massiccio afflusso di correnti orientali non solo provocherà temporali da forte contrasto termico con possibili grandinate, specie sulle regioni centro-meridionali, ma determinerà un crollo termico “eccezionale”.

A quote di media montagna, intorno ai 1500 metri d’altezza, si prevede infatti un’anomalia termica negativa stimata intorno ai 10 gradi centigradi rispetto alle medie stagionali. Sulle coste adriatiche le temperature massime potrebbero non superare i 13-14°C a metà settimana. Un vero e proprio assaggio d’inverno. Questo vortice depressionario, alimentato dal contrasto tra l’aria gelida e le acque ancora tiepide del Mediterraneo, spiega il meteorologo, “porterà un forte maltempo che si concentrerà in particolare sulle regioni meridionali, con l’apice atteso tra l’1 e il 3 ottobre. Contemporaneamente, il raffreddamento e la pressione in calo intensificheranno i venti di Tramontana e Grecale, che rinforzeranno sensibilmente su tutto il Centro-Sud. Le raffiche potrebbero risultare burrascose, aumentando la sensazione di freddo e rendendo le condizioni del mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte del Meridione”.

L’Italia, evidenzia inoltre Brescia, “si presenterà meteorologicamente divisa in due in questa fase. Le regioni settentrionali, pur avendo subìto il primo assaggio autunnale, godranno di un tempo molto più tranquillo una volta che l’irruzione fredda sarà passata e la depressione si sarà spostata verso Sud. Qui si potrà assistere a giornate più soleggiate e asciutte, sebbene con temperature fresche”.

Nel dettaglio

Domenica 28. Al Nord: soleggiato, più nubi al Nord Est. Al Centro: piogge sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al Sud: instabile con rovesci sparsi.

Lunedì 29. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Martedì 30. Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: da mercoledì freddo in arrivo dalla Russia e temporali.