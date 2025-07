Meteo, ultimi temporali: in due giorni caduti 100mila fulmini

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – “Nelle prossime ore avremo gli ultimi temporali in Italia poi tornerà il sole con temperature gradevoli, piacevoli, ma non dovremo dimenticare la lezione delle ultime settimane: dopo il caldo africano con 40°C il sistema reagisce con nubifragi sempre più intensi alimentato da un calore estremo tipico dei tropici”.

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici meteorologo del sito www.iLMeteo.it che sottolinea come in due giorni in Italia ci siano stati “più di 100.000 fulmini”. “Tra qualche settimana dopo un nuovo periodo di sole africano torneranno i temporali violenti simil-tropicali”, aggiunge Tedici sottolineando che “le temperature stanno salendo di 1,5°C negli ultimi 150 anni ma localmente l’aumento è molto più intenso, anche fino a +3/+4°C nelle zone più impattate dalla crisi climatica. Negli ultimi mesi abbiamo registrato anche un aumento fino a +7°C della temperatura del Mar Mediterraneo rispetto al clima di una volta”.

Nel dettaglio: Martedì 8: Al Nord: ultimi temporali al Nord Est. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sulla fascia adriatica. Al Sud: sole e meno caldo. Mercoledì 9: Al Nord: sole e caldo piacevole. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: sole e caldo accettabile. Giovedì 10: Al Nord: sole, cielo terso e caldo piacevole. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: cielo poco nuvoloso e caldo accettabile. Tendenza: anticiclone, ma con temperature tipiche della vecchia estate italiana, piacevoli.