Meteo, weekend di Santa Lucia soleggiato: da martedì pioggia e neve

Una perturbazione dal 16 porterà via lo smog dalla pianura padana

ROMA – Dopo un bel weekend di Santa Lucia è previsto un deciso peggioramento del tempo a partire da lunedì sera. Il giorno peggiore sarà martedì 16 quando una perturbazione atlantica porterà precipitazioni anche intense specie sul fianco occidentale del nostro Paese.

Nel dettaglio, secondo iLMeteo.it martedì mattina avremo dei fenomeni diffusi sul Nord-Ovest, in Toscana, Sardegna e Sicilia; dal pomeriggio il fronte si sposterà leggermente verso est portando un peggioramento su gran parte del Centro-Nord e tra Sicilia e Calabria. La situazione sarà migliore sul versante adriatico, peggiore in Piemonte dove la neve potrebbe cadere fino a 200-400 metri di quota sul settore meridionale, a causa di un “cuscinetto di aria fredda”. Con “cuscinetto di aria fredda”, in meteorologia, si definisce uno strato di aria fredda più pesante che si accumula nelle zone pianeggianti e nei fondivalle, favorendo gelo, nebbie e fenomeni come la “neve da addolcimento”: l’aria fredda al suolo fa sì che la neve possa imbiancare anche superfici a bassa o bassissima quota. Vedremo quindi a che quota nevicherà martedì.

Con Santa Lucia il tramonto avverrà sempre più tardi, poi con la perturbazione di martedì 16 dicembre lo smog verrà “cacciato via” dalla Pianura Padana e dai grandi centri urbani in generale.

Nel dettaglio

Sabato 13. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Domenica 14. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Lunedì 15. Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: nubi in aumento. Al Sud: nubi in aumento con qualche pioggia in Sardegna.

Tendenza: peggioramento con pioggia e neve da martedì 16 dicembre.

