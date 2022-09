"Non possiamo tacere", il documento in vista del voto.

CATANIA – “Mi auspico che sia il primo di altri documenti che analizzino le realtà delle nostre città”. Così monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania presentando il documento preparato da una commissione di fedeli laici in vista della doppia scadenza del 25 settembre e indirizzato ai candidati. Il titolo è “Non possiamo tacere” ed è stato discusso, ieri sera, nella sala dei vescovi all’interno dell’Arcivescovado davanti a una platea copiosa.

La settimana scorsa, la Cesi ha pubblicato un altro documento che segue le medesime intenzioni. “I vescovi di Sicilia, e io con loro, hanno chiesto di fare scelte di parte – ha detto Renna – Che non significa scelte di partito, ma scelte di ciò che è più urgente. Di difendere ciò che in questo momento ci chiede delle scelte coraggiose. Scelte evangeliche che portano a fare un discernimento su persone, movimenti e partiti. Non vi sembri fuori luogo questo essere di parte. Solo un progetto politico che includa gli ultimi, dicono i vescovi, può accomunare tutti”. (fma)