“Mi ha violentata per strada a Firenze”, il racconto di una studentessa 18enne

La ragazza avrebbe conosciuto l'autore della violenza all'interno di un locale

FIRENZE – Una studentessa americana di 18 anni ha raccontato di aver subito una violenza sessuale in pieno centro a Firenze dopo aver trascorso una serata in un locale.

La violenza, scrive il Corriere Fiorentino, sarebbe avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì scorso. La studentessa è stata soccorsa dai sanitari del 118 in una via del centro della città dove poi è intervenuta anche una volante della polizia.

Quanto accaduto sarebbe ancora tutto da chiarire. La ragazza, che dagli Stati Uniti si è trasferita a Firenze per un periodo di studio, avrebbe trascorso la serata di giovedì scorso in un locale dove avrebbe incontrato il suo presunto aggressore e lì avrebbero bevuto qualche bicchiere.

Il ragazzo, stando a quanto riferito dalla stessa ragazza, l’avrebbe poi convinta a seguirlo in strada e a farsi accompagnare a casa per non lasciarla sola di notte. Ma a quel punto, mentre si trovavano in strada, lui avrebbe abusato di lei.

La polizia, nel tentativo di chiarire quanto accaduto, sta cercando di analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza del locale e delle strade limitrofe percorse dai due.

