Crescita economica, Calenda e Micari smentiscono Schifani

L'intervento dei due esponenti politici

PALERMO – “Renato Schifani non sa più a che cosa appellarsi pur di potere presentare un risultato positivo del suo governo”. Lo scrive sui social Fabrizio Micari, componente del direttivo di Iv Sicilia.

Micari: “Smascherate la bugie di Schifani”

“Ieri Unioncamere ha smascherato le sue bugie sulla crescita dell’economia – aggiunge – spiegandogli come agricoltura e industria in Sicilia vanno a rotoli e che la crescita del PIL nel 2024 è esclusivamente dovuta agli incentivi all’edilizia del bonus 110 e del PNRR, già conclusi o a scadenza”.

Continua l’ex rettore dell’università di Palermo: “Oggi Schifani esulta per il completamento dei lavori del Lotto n.6 della linea ferroviaria Palermo Catania, Catenanuova Bicocca. Peccato che per il lotto più semplice, ci sono voluti sette anni. Figuriamoci cosa accadrà per i lotti più complessi, con appalti superiori al miliardo e mezzo, con decine di chilometri di gallerie da scavare e di viadotti da costruire, con intere nuove stazioni da realizzare”.

Calenda: “Surreali le parole di Schifani”

“Schifani ha dichiarato afferma il leader di Azione Carlo Calenda – che la Sicilia sta vivendo un momento magico…surreale. Gente che muore per esami istologici che non arrivano, ragazzi uccisi per strada, turisti massacrati per pochi euro. Città senza acqua, spiagge in mano alla mafia, imprese di mafiosi che usufruiscono di fondi Pnrr, strade invase dai rifiuti… effettivamente è magico. Perché nella realtà questo non dovrebbe accadere”.