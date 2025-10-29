La commissione antimafia allo Zen: “Smantellare la piazza di spaccio”

"Una pistola costa meno di un telefonino"

PALERMO – “Oggi, in qualche modo, vogliamo esercitare la funzione di scintilla che chiama tutti noi ad avere la consapevolezza che lo Zen salverà Palermo e lo Zen salverà lo Zen”, sono le dichiarazioni di Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, durante una seduta nella parrocchia San Filippo Neri, nel quartiere Zen che negli ultimi mesi è salito alla ribalta della cronaca dopo la morte di Paolo Taormina e i tre ragazzi di Monreale, per i quali sono finiti in carcere quattro ragazzi provenienti proprio dallo Zen.

La commissione antimafia allo Zen

“Gli ultimi due episodi di sangue – ha continuano Cracolici – hanno visto ragazzi nati e cresciuti in questo quartiere. Dobbiamo interrogarci su cosa è successo e su cosa correggere. Tutti dobbiamo dare il nostro dovere. Il punto essenziale è che non possono prevalere le forze del male”.

Dopo l’episodio che ha portato alla morte di Taormina in tanti sono scesi per strada per chiedere più sicurezza, questo episodio Cracolici l’ha associato alle manifestazioni dopo l’uccisione di Borsellino: “In pochi giorni le manifestazioni sono state tante, sono state un sintomo di reazione che dobbiamo coltivare”.

Il presidente della commissione si è concentrato anche sullo stile di vita di molti giovani che “stanno crescendo attratti dai valori mafioso che vengono ritenuti affascinanti. Qui stiamo perdendo la battaglia ed è la sfida che vogliamo avviare. Penso che si sia tollerato abbastanza il fatto che lo Zen sia una delle principali piazze dello spaccio di Palermo e lo è da almeno vent’anni”.

“Oggi costa meno una pistola che un telefonino. Costano così poco perché ne girano tante e se ce l’hai sei più importante di chi non l’ha e, naturalmente, bisogna mostrarla per mostrare la propria forza”.

Le parole del sindaco Lagalla

Alla riunione ha preso parte il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Non sono convito che ci sia genericamente una generazionale che fa di Totò Rina un mito. Il quartiere vive in una condizione di oggettivo isolamento rispetto al resto del contesto urbano e metropolitano, infatti non è un caso che quando qualcuno esce da questo quartiere dice “devo andare a Palermo”, come se questo quartiere non fosse parte di Palermo”.

Lo Zen è uno dei quartieri con la più alta percentuale di abbandono scolastico, si attesta al circa 20% “un ragazzo su cinque – ha spiegato Lagalla – diserta la scuola, non la frequenta più”.

Per l’intero quartiere sono stati stanziati 30 milioni di euro per dieci interventi di questi “tre sono in fase di studio, altrettanti in fase di progettazione e quattro in corso. Inoltre è in fase di realizzazione la riqualificazione della piazza e delle strade ma anche dei marciapiedi. È prevista la realizzazione di un asilo nido”.

Al sindaco ha ‘risposto’ l’onorevole Roberta Schillaci, che ha anche il ruolo di segretario della commissione antimafia.

“Le zone rosse e i 24 agenti non sono la risposta. Ho visto la control room ma non serve a nulla se non abbiamo gli agenti. Sindaco si faccia sentire a Roma, questa non è una risposta per una città come Palermo“. L’onorevole Schillaci chiede anche l’adeguamento del tempo pieno nelle scuole perché “a Palermo siamo fermi al 14% di tempo pieno, le altre regioni il 40%, perché dobbiamo essere bistrattati”.

Sugli agenti in arrivo Lagalla ha spiegato che “il ministro manderà a Palermo altri agenti al termine del corso, cioè tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio”.