Miccichè: “Consiglio a Schifani di dare il Turismo a un altro partito”

Una grandinata di critiche si abbatte sul governo regionale

PALERMO – Una grandinata di critiche si abbatte sul governo regionale. Il passaggio di testimone tra gli assessori meloniani Elvira Amata e Francesco Scarpinato, che dovrebbe avvenire a breve, fa discutere. Non si lasciano attendere le parole del coordinatore azzurro Gianfranco Miccichè.

“Mi permetto di dare un consiglio spassionato al presidente Schifani. Affidi l’assessorato al Turismo ad un rappresentante di un altro partito”, scrive in una nota. “Una sostituzione che garantisca ed eviti ingerenze romane. Sarebbe l’unica azione trasparente da presentare ai siciliani dopo i fatti di Cannes e le polemiche che ne sono seguite”, aggiunge Miccichè godendosi lo spettacolo.

Il deputato azzurro propone una soluzione che, non a caso, sarebbe proprio quella paventata in prima battuta (confermano fonti parlamentari) dallo stesso Schifani prima della retromarcia.

E non solo. Nella maggioranza serpeggerebbe da qualche settimana un certo malumore, tanto che più di un attore politico (come la corrente della Lega vicina al segretario Minardo) starebbe accarezzando l’idea di chiedere un rimpasto. Anche per questo stamattina il presidente Schifani ha sottolineato l’assoluta compattezza della giunta.

L’ordine di scuderia sarebbe quello di mettere mano alla giunta con nuovi innesti soltanto dopo le elezioni amministrative.