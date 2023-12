De Luca (ScN): “Quell’incontro con Berlusconi e sulle europee vi dico…”

Le parole del leader di Sud chiama Nord a Roma

ROMA – “Un polo progressista in Sicilia con Pd e M5s? Sì, si sta lavorando ad un’area alternativa a questo centrodestro in Sicilia”, risponde De Luca nel corso di una conferenza alla Camera. Il leader di Sud chiama Nord non esclude che possa partecipare in futuro ad un campo progressista nazionale: “Può essere una conseguenza naturale, un’intesa che si va a definire in una Regione importante come la Sicilia e che vede la mia persona come punto di riferimento porta anche alla costruzione di un movimento meridionalista all’interno di un’area di centrosinistra. Probabilmente è quello che gli manca”.

Miccichè e l’incontro con Berlusconi

Prima delle ultime regionali in Sicilia, Cateno De Luca declinò un incontro con Silvio Berlusconi. E’ quanto racconta lo stesso De Luca, leader di Sud chiama Nord, nel corso di una conferenza alla Camera. “Fu Miccichè a contattarmi – dice De Luca -. Lo fece anche perché non adorava il buon Schifani. Io gli risposi ‘Gianfranco, non è per scortesia, ma questo incontro non lo faccio’, anche se con Berlusconi avevo avuto già un rapporto quando si era parlato della legge per il risanamento della città di Messina. Da quel rapporto Miccichè rilanciò la proposta di candidarmi a governatore per il centrodestra e io ho detto di no. Non avrei mai fatto il presidente di Totò Cuffaro“.

“E alle europee…”

“Per le europee stiamo ragionando su un’alleanza che ci metta al riparo dallo sbarramento del 4%”, aggiunge ancora. A chi gli chiesto se si stia lavorando ad un’intesa con Renzi o con Calenda, risponde: “Renzi, con la compravendita politica dei parlamentari, si è già buttato dalla torre, si è suicidato da solo. Contatti con Calenda? Ci sono ragionamenti in corso”. La necessità per Sud chiama Nord, ha spiegato, è “fare una scelta che, essendo noi fortemente alternativi al centrodestra siciliano, non ci comprometta a livello politico”.