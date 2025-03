Miccichè: “Sono ingiustamente coinvolto in una vicenda giudiziaria”

L'ex presidente dell'Ars torna sul rinvio a giudizio

ENNA – “Sono ingiustamente coinvolto, nel senso che ho sempre fatto quello che mi è sembrato giusto nella vita e anche questo mi è sembrato giusto. Io ho grande fiducia, non mi lascio condizionare, ma al tempo stesso farò di tutto per chiarire la mia posizione”. Lo ha detto Gianfranco Miccichè alla presentazione ad Enna del nuovo movimento Grande Sicilia.

Nei giorni scorsi il gip di Palermo ha rinviato a giudizio Miccichè deputato regionale ed ex presidente dell’Ars, per peculato e concorso in truffa aggravata.

Secondo l’accusa con l’Audi dell’Ars parcheggiata a casa dell’autista, per 33 volte, tra marzo e novembre del 2023, avrebbe fatto viaggi privati, sarebbe andato a fare visite mediche, avrebbe dato passaggi, nel tragitto Palermo – Cefalù e viceversa, a componenti della sua segreteria, a familiari e a persone assunte nello staff politico e in realtà impiegate nelle più disparate mansioni: dalla pulizia, alla manutenzione della piscina, alla derattizzazione.

Lo stesso Miccichè, ai microfoni di LiveSicilia, aveva risposto “ero certo del rinvio a giudizio e considero assolutamente di non aver commesso alcun reato“.

“Questo movimento lo ha organizzato lui – ha aggiunto Miccichè rivolto a Raffaele Lombardo – e questo è un regalo che lui ha fatto a me, forse. Questo progetto vuole colmare un vuoto enorme. Ci saranno sicuramente coordinamenti provincia per provincia ed un coordinamento regionale, ho fondato un nuovo movimento ed è chiaro che esco da Fi, io ne sono uscito nel giorno in cui non mi sono iscritto al gruppo di Forza Italia. Bisogna essere seri nelle cose che si fanno. È chiaro che abbiamo ripreso i rapporti anche con il presidente Schifani e mi fa piacere quando si fa qualcosa di Fi, perché io ho il sangue azzurro, non rosso”.