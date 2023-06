Miccichè fra i clienti dello chef Di Ferro, La Vardera: “Dimettiti”

Il presidente di ‘Sud chiama Nord" attacca l'ex presidente dell'Ars

PALERMO – Sarebbe andato a prendere la cocaina con l’auto blu della Regione Siciliana, con tanto di lampeggiante acceso, l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Risulta dall’indagine che ha portato all’arresto di Mario Di Ferro, presunto pusher del politico e gestore di un noto ristorante frequentato da professionisti, vip e politici palermitani. L’ex presidente dell’Ars non è indagato. Ma, una volta appresa la notizia, all’Ars è scoppiata la polemica.

La Vardera a Miccichè: “Gianfranco dimettiti”

A puntare il dito contro Gianfranco Miccichè è l’onorevole Ismaele La Vardera, presidente di ‘Sud chiama Nord’: “Quando ho proposto il test antidroga in Parlamento sono stato sbeffeggiato, criticato, mi hanno accusato persino di becero populismo”, ricorda La Vardera con un post su Facebook.

“Io non gioirò mai delle disavventure altrui – si legge ancora -, ma caro Miccichè la cosa grave è saper che i fiumi di cocaina che arrivano in città vengono gestiti dalla mafia, e sapere che quella coca “viaggiava in auto blu con lampeggiante” mi lascia senza parole, provo vergogna”.

“Nella vita bisogna avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità”, attacca ancora La Vardera che invita l’ex presidente dell’Ars alle dimissioni: “Gianfranco te lo dico senza troppi giri di parole: dimettiti”.

Miccichè: “Ho fatto errori, ma non ho mai fatto del male, né rubato”

Miccichè ha ammesso al nostro giornale di aver commesso errori in passato e di aver fatto uso di sostanze stupefacenti: “Escludo in maniera categorica che io mi muova in macchina con lampeggiante acceso. Considero molto più importante nella mia vita di essere stato onesto, non avere mai fatto male a nessuno, non avere mai rubato un centesimo – ha dichiarato Miccichè – Poi ognuno di noi qualche errore nella vita lo ha fatto. L’importante è essere a posto con la propria coscienza, e io lo sono”. LEGGI: Palermo, fermo posta cocaina: le FOTO dello spaccio in via Libertà