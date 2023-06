Palermo, fermo posta cocaina: le FOTO dello spaccio in via Libertà

Salvatore Salamone consegna la droga a Di Ferro

Il ristorante di Villa Zito crocevia delle cessioni di stupefacenti

1' DI LETTURA

PALERMO – Un vorticoso giro di telefonate e incontri. Tutti monitorati e filmati. Risultato: decine di scatti fotografici immortalano quelli che, secondo gli investigatori, senza ombra di dubbio sono cessioni di droga. Alcune delle quali destinate a Gianfranco Miccichè.

Il ristorante di Villa Zito in via Libertà, nel cuore della Palermo liberty, gestito da Mario Di Ferro, era una stazione di posta della droga. I poliziotti della mobile hanno fotografato l’arrivo in auto blu di Gianfranco Miccichè è subito dopo quello dei fratelli Salvatore e Gioacchino Salamone, considerati i fornitori della cocaina.

I Salamone entravano nel locale dall’ingresso principale o da quello secondario in via Gioacchino di marzo. A volte attendevano fuori. Si vede chiaramente il momento in cui cedono qualcosa a Di Ferro che controlla il contenuto di un involucro e poi lo mette in tasca. Sarebbe la consegna della droga appena ordinata.

Si parlava di cene, bottiglie di vino e posti a sedere, ma – ad esempio nel caso di Miccichè – gli ospiti di Villa Zito si tratteneva per pochi minuti. Non avevano avuto il tempo di consumare un pasto. La visita era dovuta ad altro.