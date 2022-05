Miceli promette 60 milioni per le strade e sui rifiuti tira in ballo Musumeci

Il candidato dell'area progressista sull'emergenza buche e sulla crisi legata all'immondizia

PALERMO “Sessanta milioni di euro per rimettere a posto le strade e i marciapiedi di tutti i quartieri di Palermo entro il prossimo quinquennio. È necessaria una terapia d’urto, non si può continuare con i rattoppi. Prendo questo impegno con i cittadini che sono giustamente stanchi di essere costretti a fare lo slalom tra buche, avvallamenti e radici degli alberi”. Lo afferma Franco Miceli, il candidato sindaco dei progressisti palermitani che commentando la notizia del ricorso del Comune di Palermo contro la Regione sull’emergenza rifiuti afferma: santo che Musumeci sia chiamato a rispondere di tutto quello che non ha fatto per risolvere la drammatica situazione dei rifiuti urbani di Palermo e, più in generale, della Sicilia”.

Sulle strade, Miceli da detto che “gran parte del finanziamento è già disponibile – aggiunge – e da sindaco intendo bandire nel più breve tempo possibile le gare d’appalto per avviare i lavori”.

“È anche mia intenzione istituire una autorità – ha annunciato il candidato sindaco – che garantisca il coordinamento degli interventi che richiedono interruzioni della viabilità. Bisogna ridurre al minimo i disagi per i palermitani, non si dovranno più vedere le strade bloccate a singhiozzo perché dopo la chiusura di un cantiere se ne apre un altro”.

Poi l’aspirante primo cittadino è tornato a parlare di rifiuto. “È importante – ha proseguito – che si possa così eviterà di aumentare la Tari. Sarebbe stato inaccettabile scaricare sui palermitani il costo dell’inettitudine del governo regionale”.

Miceli boccia infine il progetto annunciato nei giorni scorsi da Musumeci di due termovalorizzatori, uno per la Sicilia Orientale e l’altro per la Sicilia Occidentale. “Dopo cinque anni di totale inerzia – osserva – Musumeci pensa di cavarsela in zona Cesarini con una proposta tanto rozza quanto improvvisata, al solo scopo di gettare fumo negli occhi. Tra l’altro, gli vorrei far osservare che Catania e Gela sono entrambe nella Sicilia orientale”.

A Palermo manca la scuola a tempo pieno perché Lagalla non l’ha finanziata

“A Palermo non c’è la scuola a tempo pieno perché è l’assessore regionale, mi sembra si chiami Lagalla, che avrebbe dovuto finanziarla”. Ha continuato Miceli. “La scuola svolge un ruolo centrale nella vita della comunità, è un elemento propulsivo della vita della città”. Riprendendo i dati forniti da un professore, secondo i quali a Palermo 28.000 cittadini non hanno nessun titolo di studio e ben 5.000 sono analfabeti, Miceli ha aggiunto che, tra i 107 comuni capoluogo italiani, Palermo è all’84/mo posto per numero di diplomati e all’88/mo per i laureati. Da qui la necessità di puntare sull’istruzione per sostenere lo sviluppo economico e sociale della città. “L’ultima volta che a Palermo sono stati fatti grossi investimenti sulla scuola – ha ricordato Miceli – risale alla fine degli anni ’90, quando Alessandra Siragusa era assessore comunale all’Istruzione e io ai Lavori Pubblici. Poi ci si è fermati, ancora troppe scuole sono in affitto in edifici privati costruiti per altri scopi”. Miceli in questi anni ha continuato a occuparsi di scuola come presidente dell’ordine degli architetti, “in rapporto costante col ministero dell’Istruzione. Grazie ai fondi del Pnrr – ha detto – è stato varato un piano per la costruzione di 220 edifici scolastici moderni e innovativi. Mi spiace dover dire che nella provincia di Palermo un solo comune, Santa Flavia, ha risposto al bando con un progetto. Abbiamo perso questo treno – ha concluso – ma possiamo trovare altre risorse per rispondere alle esigenze formative della nostra città”.