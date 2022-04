Miceli attacca: “La destra gioca a ‘Chi vuol essere governatore'”

"Un reality che dimostra il totale disinteresse per le palermitane e i palermitani: niente temi, niente programmi, solo poltrone“

PALERMO – “Stiamo assistendo all’indecoroso reality show “chi vuol essere Governatore” in cui è lecita ogni meschineria”, questo il commento di Franco Miceli sulle plurime candidature a sindaco di Palermo da parte del centrodestra.

“Un reality che dimostra il totale disinteresse per le palermitane e i palermitani: niente temi, niente programmi, solo poltrone. Io – continua il candidato a sindaco appoggiato da Pd, M5s, Sinistra civica ecologista e movimenti civici – sono stato chiamato a riattivare la città proiettandola verso il futuro. In questi giorni sto incontrando le tante realtà vitali di Palermo per la costruzione di un progetto comune che punta sulla partecipazione e sull’ascolto. Da questa parte idee concrete e progetti – ha concluso Miceli -, dall’altra solo ricerca disperata di poltrone”.