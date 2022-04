Miceli: “Chiesto un intervento per stabilizzare gli ex Pip”

“È arrivato il momento di dare certezze. Il caso va affrontato fin da ora, così che si possa trovare una soluzione definitiva“

PALERMO – “Dopo l’ennesimo nulla di fatto al tavolo tecnico, è arrivato il momento di dare certezze ai 2.665 ex Pip della provincia di Palermo. Per questo ho appena depositato una interrogazione in Commissione Lavoro alla Camera, chiedendo al ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta un intervento che possa portare alla stabilizzazione dei lavoratori”. A sollecitare iniziative in favore degli ex Pip è il deputato del Pd Carmelo Miceli.

Oggi, oltre il 50% dei lavoratori è over 50, 1.085 di loro sono utilizzati in molti uffici dell’amministrazione regionale e la restante parte (1570) in altri enti come Iacp, Foss, Comuni, scuole, università e strutture ospedaliere. “Dopo oltre vent’anni di servizio presso le amministrazioni locali e tanti ordini del giorno approvati da tutti i governi che si sono succeduti fino ad oggi, immaginare di concludere la legislatura senza consentire la stabilizzazione dei lavoratori nella prossima legge finanziaria sarebbe un’offesa a migliaia di famiglie – conclude -. Per questo motivo il caso va affrontato fin da ora, così che si possa trovare una soluzione definitiva prima possibile e, comunque, non oltre la prossima finanziaria”.