Miceli: “Miccichè attacca i fascisti, ma sostiene un loro candidato”

Il candidato sindaco: "Condivido il giudizio, ma..."

“Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, in una schietta intervista pubblicata oggi da La Stampa, importante quotidiano che purtroppo non arriva in Sicilia, definisce Nello Musumeci ‘un fascista catanese’ che tratta i suoi assessori come degli ‘ascari'”. Lo dice il candidato sindaco dei progressisti a Palermo Franco Miceli.

“Sostiene un candidato imposto”

“Condivido il giudizio di Miccichè. Osservo soltanto – prosegue – che il leader siciliano di Forza Italia sta sostenendo la candidatura a sindaco di uno degli assessori di Musumeci. È palese che non lo sta facendo volentieri, ma alla fine dei conti Miccichè non ha saputo tenere il punto e ha finito per sostenere il candidato imposto da chi lui stesso giudica fascisti”.