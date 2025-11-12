Midiri nominato presidente del comitato universitario della Sicilia

Succede al collega Francesco Priolo

PALERMO – Il rettore dell’università degli di Palermo, Massimo Midiri, è stato nominato presidente del Comitato regionale universitario della Sicilia nel corso della seduta odierna, che si è svolta al complesso monumentale dello Steri, a Palermo.

All’incontro hanno partecipato i rettori delle università siciliane: Enrico Foti per l’ateneo di Catania, Paolo Scollo per Enna, Giovanna Spatari per Messina e Massimo Midiri per Palermo.

Midiri, che rimarrà in carica per i prossimi due anni, succede al collega uscente Francesco Priolo, rettore dell’Università di Catania fino allo scorso settembre 2025, al quale sono andati i ringraziamenti per il lavoro svolto a sostegno della collaborazione interateneo e delle politiche universitarie regionali.

“Grazie per il prestigioso incarico”

“Ringrazio il Comitato – ha detto Midiri – per la fiducia e accolgo questo prestigioso incarico come un’ulteriore responsabilità nel promuovere la collaborazione tra Atenei, rafforzare l’eccellenza scientifica e culturale e contribuire allo sviluppo sostenibile della nostra Regione attraverso l’alta formazione e la ricerca”.