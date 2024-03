Le migliori 10 serie TV Disney+: la classifica

La top ten delle produzioni originali

La classifica delle migliori 10 serie tv originali di Disney+. La piattaforma domina il panorama delle serie TV, ospitando al suo interno un’eccezionale selezione di produzioni originali che vanno da successi recenti a gemme narrative di lunga data. Gli ultimi anni hanno visto anche le serie italiane fare breccia nell’ambito della piattaforma, con un successo sorprendente.

Le serie TV originali di Disney+ hanno conquistato il palcoscenico globale. Le migliori 10 entrano di diritto nell’olimpo delle serie TV che ogni appassionato dovrebbe sicuramente guardare. Ecco un’occhiata più da vicino a queste eccezionali produzioni originali di Disney+. Questa selezione evidenzia non solo la diversità e la qualità delle produzioni originali di Disney+ ma anche il suo impegno nel creare contenuti che risuonano a livello globale, stabilendo nuovi standard di eccellenza nel settore dello streaming.

10 – The Good Mothers

The Good Mothers narra la storia vera di 3 donne all’interno della ‘ndrangheta calabrese, che lottano per abbattere l’impero criminale… VAI ALLA TRAMA

9 – Fleishman a pezzi

Fleishman a pezzi si snoda attraverso la separazione di Toby e Rachel. Una famiglia in crisi in un mondo pieno di relazioni effimere…. VAI ALLA TRAMA

8 – The Orville

The Orville rappresenta un viaggio ambientato nello spazio, ricordando con affetto il leggendario universo di “Star Trek”… VAI ALLA TRAMA

7 – Abbott Elementary

Abbott Elementary si svolge in una scuola pubblica immaginaria afroamericana a Philadelphia e segue le vicende di un gruppo di insegnanti… VAI ALLA TRAMA

6 – The Dropout

The Dropout si immerge nel controverso e oscuro caso di Theranos, un’azienda che prometteva di rivoluzionare il settore della sanità… VAI ALLA TRAMA

Le migliori 5 serie TV Disney+: la classifica

5 – Oussekine

Oussekine è una miniserie francese composta da quattro episodi da 52 minuti che rivisita gli eventi del 5 dicembre 1986… VAI ALLA TRAMA

4 – Dollface

Dollface narra di Jules mentre cerca di riconnettersi con le amiche perdute durante una lunga relazione sentimentale… VAI ALLA TRAMA

3 – Dopesick – Dichiarazione di dipendenza

Dopesick – Dichiarazione di dipendenza si basa sul best-seller del 2018 di Beth Macy. Un capitolo triste sull’epidemia di oppiacei… VAI ALLA TRAMA

2 – Only Murders in the Building

Only Murders in the Building è una serie incentrata su un trio di appassionati di podcast true crime che si ritrovano coinvolti in omicidi… VAI ALLA TRAMA

1 – The Bear

The Bear racconta di uno chef di alta cucina che torna a Chicago per prendere in mano le redini del negozio di panini di famiglia… VAI ALLA TRAMA



