Le migliori 10 serie TV RaiPlay: la classifica

La top ten delle produzioni originali

Quali sono le migliori serie TV del panorama RaiPlay. Nell’era digitale, RaiPlay emerge come un’interessante piattaforma di streaming video offerta gratuitamente dalla Rai, accessibile da una vasta gamma di dispositivi mobili quali computer, tablet, smartphone e smart TV collegati a Internet. Questa piattaforma si distingue per la sua capacità di trasmettere in diretta i 14 canali TV della Rai, oltre a offrire una ricca biblioteca di contenuti on demand, tra cui clip e extra, disponibili anche senza necessità di registrazione.

Per coloro che scelgono di registrarsi, RaiPlay apre le porte a un mondo ancora più vasto di intrattenimento: dalle migliori serie TV di grande successo e amate dal pubblico, ai programmi vari, passando per le fiction, i film, i documentari, fino ad arrivare ai concerti e ai cartoni animati. Questa piattaforma si conferma quindi un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di contenuti televisivi e cinematografici, offrendo un ampio spettro di opzioni per tutti i gusti e le età.

10 – Sirene

Serie TV fantasy italiana che narra la storia di Yara, una giovane sirena che ha scelto di vivere sulla terraferma…

9 – Chiamami ancora amore

Il doloroso percorso di separazione di Anna ed Enrico, una coppia che, dopo undici anni di matrimonio e la nascita di un figlio, si ritrova in una spirale di odio e vendette reciproche…

8 – Le indagini di Lolita Lobosco

Il vicequestore Lolita Lobosco, interpretata dalla carismatica Luisa Ranieri, fa ritorno nella sua natia Bari. Affronta la sfida di dirigere una squadra esclusivamente maschile in un ambiente lavorativo dominato dagli uomini…

7 – L’amica geniale

Ambientata all'inizio degli anni '80, la narrazione segue le due protagoniste ormai adulte, alle prese con la maternità e le sfide che la vita impone…

6 – Il commissario Ricciardi

Protagonista della serie di gialli ambientata nella Napoli del 1931 sotto il regime fascista di Mussolini…

Le migliori 5 serie TV RaiPlay: la classifica

5 – L’allieva

Una specializzanda in Medicina Legale, unisce la sua goffaggine a una grande passione per la sua professione, trovandosi spesso a navigare tra le complessità della vita lavorativa e amorosa…

4 – Don Matteo

Un sacerdote cattolico, Don Matteo Bondini, interpretato da Terence Hill, noto per il suo straordinario talento nell'aiutare i Carabinieri a risolvere crimini, spesso omicidi, grazie alla sua profonda intuizione nella natura umana…

3 – Che Dio ci aiuti

La narrazione ruota attorno a Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, una ex carcerata che ha cambiato vita e ora vive in un convento a Modena, il Convento degli Angeli…

2 – Doc – Nelle tue mani

Narra la vicenda di Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero), un rinomato medico che, a seguito di un tragico incidente provocato dal padre di un giovane paziente deceduto per un errore medico, perde i ricordi degli ultimi dodici anni della sua vita…

1 – Mare Fuori

Le complesse dinamiche di vita all'interno di un istituto penitenziario minorile di Napoli, tra dramma carcerario e storie d'amore, con un cast di giovani attori emergenti che hanno rapidamente conquistato l'affetto del pubblico…



