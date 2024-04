Le migliori 10 serie TV Sky: Moana

Un'immersione drammatica e biografica nell'esistenza turbolenta di Moana Pozzi

Moana è una miniserie televisiva italiana che esplora in profondità la vita, la carriera e la scomparsa prematura dell’iconica attrice pornografica Moana Pozzi. Ideata e scritta da Cristiano Bortone e diretta da Alfredo Peyretti. Questa produzione della Polivideo FILM per Sky Italia offre un’immersione drammatica e biografica nell’esistenza turbolenta di Moana Pozzi, interpretata da Violante Placido. La miniserie, vietata ai minori di 14 anni, si divide in due parti.

Moana: trama e caratteristiche

Il cast comprende Fausto Paravidino come Riccardo Schicchi, Gaetano Amato nei panni di Pasquale, Michele Venitucci come Antonio Di Ciesco, e Giorgia Würth nel ruolo di Ilona Staller. La miniserie ha ricevuto attenzioni legali per l’uso non autorizzato del personaggio “Cicciolina”, di proprietà di Ilona Staller.

La miniserie si conclude con un momento toccante che ritrae un primo piano di Moana, seguito da un’inquadratura che annuncia la sua morte all’Hotel De Dieu di Lione il 15 settembre 1994. Durante i titoli di coda, vengono riprodotti estratti audio di una vera intervista a Moana Pozzi. La serie mira a fare il punto sullo spirito indomito della donna con le parole: “No, non sono pentita… rifarei tutto ciò che ho fatto”.

La musica di “Moana” è stata composta da Pivio & Aldo De Scalzi, aggiungendo un ulteriore livello di profondità alla narrazione e all’atmosfera della serie. La miniserie ha suscitato interesse e discussione tra il pubblico. Un’opera significativa nell’ambito della produzione televisiva italiana dedicata a figure di spicco della cultura pop.



