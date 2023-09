Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa

Quattro barchini in porto nella notte tra lunedì e martedì

2' DI LETTURA

PALERMO – Sbarchi di migranti ancora in corso a Lampedusa. Nella notte tra lunedì e martedì sono stati quattro i barchini scortati nel porto dell’isola, su cui sono sbarcate 185 persone. Nel frattempo continuano anche le operazioni di trasferimento dall’hotspot a Porto Empedocle.

Gli sbarchi a Lampedusa

Sono in totale 185 i migranti sbarcati a Lampedusa nella notte tra lunedì e martedì, dopo che i 4 barchini sui quali viaggiavano sono stati agganciati dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria. Sul primo c’erano 32 siriani, tunisini, egiziani e bengalesi, partiti, secondo quanto riferito alle forze dell’ordine, da Zwara in Libia.

Sul secondo barchino c’erano invece 114 persone, fra cui 19 donne e 29 minori, originari del Marocco e della Tunisia, salpati da Kerkenna. Quattordici, fra cui 2 donne e un minore, i tunisini che erano sulla terza imbarcazione e 25, fra cui una donna, quelli che, partiti da Gabes, erano sull’ultimo natante agganciato. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 7 sbarchi con un totale di 475 persone.

I trasferimenti di migranti

Sono 1.544 i migranti che, al momento, si trovano all’hotspot di Lampedusa. Dall’isola sono in corso da giorno le operazioni di trasferimento verso la Sicilia, soprattutto Porto Empedocle, dove sono arrivati nella mattina di martedì i 190 migranti imbarcati sul traghetto di linea Cossyra.

Dopo un’intera notte trascorsa in navigazione sui posti a sedere della motonave, uomini e donne, molti dei quali giovanissimi, si sono incolonnati e hanno raggiunto la tensostruttura di Porto Empedocle, controllati dalla polizia. Al cancello, ad attenderli, c’erano i volontari della Croce rossa che hanno distribuito loro sacchettini ricolmi di viveri e bottiglie d’acqua. I 190 sono stati fatti sedere nel piazzale dell’area di transito per essere controllati e identificati.

Ad attendere il traghetto al molo di Porto Empedocle c’era anche il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, che dopo il sopralluogo di lunedì pomeriggio è tornato nell’area di transito per verificare di persona che tutto fosse in ordine. Dopo l’emergenza di ieri e del giorno prima, quando si era arrivati a oltre 1.300 ospiti, i trasferimenti da Porto Empedocle, fatti con 6 bus della polizia e 2 dell’esercito, hanno permesso di alleggerire l’area.

Gli spostamenti da Lampedusa proseguiranno anche nella giornata di martedì: in mattinata, si apprende da fonti di agenzia, la polizia scorterà in piccoli gruppi 450 persone fino al porto commerciale di Lampedusa dove verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle.

I barchini

Tre rimorchi, carichi di barchini usati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, sono stati sbarcati sul molo di Porto Empedocle. In due vi sono diversi natanti in metallo sequestrati quando, negli scorsi giorni, ci furono 112 sbarchi in 24 ore a Lampedusa. In un altro rimorchio sono stati invece accatastati i natanti di legno, tutti rimossi – realizzando la bonifica della costa – ieri a Lampedusa. Le operazioni di recupero, per il successivo smaltimento in discarica, andranno avanti sulla maggiore delle isole Pelagie anche nelle prossime ore.