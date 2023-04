A disporre il nuovo trasferimento la Prefettura di Agrigento

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AG) – Sono 250 i migranti, dei 751 ospiti dell’hotspot di Lampedusa, che in mattinata verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

A disporre il nuovo trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale.

Ieri, a causa del mare agitato, non sono stati fatti trasferimenti. Solo una donna incinta, che non stava bene, è stata spostata con l’elisoccorso del 118 in ospedale.