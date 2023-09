Migranti, in 400 lasciano Lampedusa: saranno trasferiti a Porto Empedocle

L'hotspot è sovraffollato a causa dei numerosi sbarchi degli ultimi giorni

1' DI LETTURA

L’hotspot di Lampedusa è sovraffollato. Quattrocento migranti, dei 747, ospiti dell’hotspot stanno lasciando in queste ore la struttura di contrada Imbriacola e saranno scortati dalla polizia fino al porto da dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle. A trasferimento effettuato, al centro resteranno 347 persone, fra cui 267 minori non accompagnati.

Intanto anche i migranti presenti da giorni nella tensostruttura di Porto Empedocle saranno trasferiti. In 673 lasceranno la struttura e saranno trasferiti in vari punti della Penisola, come predisposto dalla prefettura di Agrigento e dal Viminale.

La struttura si svuoterà in attesa, appunto, dei 400 migranti che arriveranno da Lampedusa.