Migranti, Lamorgese su Lampedusa: “Presto hotspot libero”

La ministra dell'Interno ha parlato nel corso del tradizionale collegamento in streaming di Ferragosto.

1' DI LETTURA

ROMA – “A Lampedusa abbiamo fatto un incontro per cercare di affrontare con le autorità locali il probema dell’immigrazione, che Lampedusa vive certamente piu di altre realtà. Gli arrivi, soprattutto quelli in autonomia, riempiono il centro hotspot che viene colmato oltre il numero possibile“. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in occasione del tradizionale collegamento in streaming di Ferragosto.

“Per questo – ha continuato – siamo tutti impegnati per cercare di rendere più agevoli i trasferimenti sul territorio per liberare il centro e rendere la situazione gestibile”. Proprio durante uno di questi trasferimenti, ieri, sono rimasti feriti quindici cittadini migranti che si trovavano all’interno dei due pullman che li trasferivano dall’hotspot lampedusano a un centro di accoglienza del nord Italia.

I due bus sono stati tamponati da un tir, guidato da un uomo che è morto nell’incidente, sull’autostrada A1, all’altezza di Scandicci, in provincia di Firenze. La destinazione finale dei migranti era Torino ed è lì che arriveranno in giornata, dopo che la prefettura fiorentina ha reperito un altro mezzo di trasporto.