Migranti, Miccichè: umanità e fermezza per superare l’emergenza

Il deputato regionale: terribile apprendere della morte di un neonato. Tragedia che ci lascia affranti

PALERMO – “Umanità e fermezza, ma anche rispetto delle regole e rispetto dell’uomo”. Lo scrive in una nota il deputato regionale Gianfranco Miccichè, che aggiunge: “E’ terribile apprendere la notizia della morte di un neonato. L’ennesima tragedia che ci lascia affranti. L’immigrazione è un fenomeno epocale e come tale deve essere governato. Umanità e fermezza sono i due principi che devono essere applicati in Europa per superare questo problema enorme”.