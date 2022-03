Erano state soccorse in mare

SIRACUSA – Sta per arrivare al porto di Augusta, nel Siracusano, la Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee con a bordo 128 migranti, soccorsi in mare nel corso di un’operazione durata oltre cinque ore per le cattive condizioni meteo.

I volontari dell’ong hanno recuperato anche uno dei due cadaveri che si trovavano sul gommone con gli altri migranti. Dopo diversi giorni davanti le coste della Sicilia in cerca di un porto sicuro, la nave è giunta ieri a poche miglia da Siracusa ed oggi il ministero dell’Interno ha assegnato Augusta come porto sicuro. Ieri una donna incinta è stata evacuata e portata in ospedale da un elicottero della Guardia costiera. All’arrivo della Ocean Viking in porto scatteranno i controlli sanitari nei confronti di tutti i migranti per verificare se ci sono positivi al Covid-19. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Siracusa, sono dirette dalla Questura.