Migranti, Piccione: solidarietà a Lorefice per l’attacco via social

L'intervento della vicepresidente del consiglio comunale

PALERMO – “Esprimo piena solidarietà nei confronti dell’arcivescovo di Palermo, oggetto di attacchi violenti sui social nonché apprezzamento e condivisione delle parole di profonda umanità e di denuncia civile che monsignor Corrado Lorefice ci ha consegnato nella sua lettera aperta sui naufragi invisibili, testimone ancora una volta di una Chiesa vicina agli ultimi e ai più fragili e nascosti”.

Lo ha dichiarato Teresa Piccione, vicepresidente del Consiglio comunale di Palermo. Gli attacchi via social riguardano la lettera inviata due giorni fa dall’arcivescovo di Palermo alla ong Saving humans in cui, tra l’altro, monsignor Lorefice si diceva “sinceramente dispiaciuto di non poter prendere il largo con voi ad accarezzare le martoriate acque del Mare Nostro ancora scosse e scandalizzate dall’ennesima strage – non è una tragedia! – consumatasi nel più assoluto silenzio gridato da precise scelte politiche – di ieri e di oggi -, colpevolmente dimentiche dei diritti inalienabili dell’essere umano, in violazione del diritto internazionale e delle convenzioni sul soccorso”.