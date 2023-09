Migranti, svuotate le tensostrutture a Porto Empedocle

Le persone sono state spostate in vari centri nella penisola

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Le tensostrutture per ospitare i migranti sul molo di Porto Empedocle sono state totalmente svuotate. Tutte le persone che vi erano state sistemate dopo il trasferimento da Lampedusa sono state spostate in vari centri della penisola.

L’area di transito, seppur vigilata dalla polizia, è temporaneamente chiusa e sono in corso le operazioni di pulizia e igienizzazione. Nelle prossime ore si comincerà a montare nuove tende per ospitare la probabile nuova ondata di migranti che giungeranno non appena le condizioni del mare torneranno ad essere favorevoli.

L’area di transito, che verrà ulteriormente potenziata, resta provvisoria, fino a quando non verrà realizzato l’hotspot a valle di contrada Caos a Porto Empedocle che sarà, come quello di Lampedusa, gestito dalla Croce Rossa. La fine dei lavori è prevista per novembre, ma la Prefettura di Agrigento continua a incalzare la ditta aggiudicataria affinché la consegna avvenga prima possibile.