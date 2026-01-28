Milano-Cortina, aperte al traffico le varianti di Tai e Valle di Cadore

BELLUNO (ITALPRESS) – Con l’apertura al traffico delle varianti di Tai e Valle di Cadore sulla strada statale 51 di Alemagna, Anas (società del Gruppo Fs Italiane) raggiunge un traguardo rilevante nel programma di potenziamento della viabilità di montagna delle Dolomiti Venete e segna un passaggio decisivo in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

Le due opere, inaugurate al termine della cerimonia istituzionale, rappresentano un investimento complessivo di circa 185 milioni di euro e ridisegnano l’accessibilità al Cadore e a Cortina d’Ampezzo lungo la SS 51 Alemagna, principale asse di collegamento verso Nord lungo la Valle del Boite. I cantieri delle due varianti sono stati affidati all’impresa Vianini Lavori. Le due gallerie hanno richiesto la movimentazione di oltre 350.000 metri cubi di materiale, gran parte dei quali riutilizzati in un’ottica virtuosa di sostenibilità, minimizzando l’impatto ambientale. Nelle opere sono stati coinvolti complessivamente più di 500 addetti, oltre 30 sub-contraenti e circa 150 di mezzi operativi con il costante presidio tecnico di Anas.

“Con l’apertura delle varianti di Tai e Valle di Cadore consegniamo al territorio due delle opere più importanti realizzate da Anas negli ultimi anni in un’area di montagna. Non parliamo più di cantieri o di programmi, ma di infrastrutture al servizio del Paese che testimoniano l’impegno di Anas per una mobilità più moderna e sicura, in un contesto montano complesso e in continua evoluzione” ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme.

Al taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, i sindaci dei Comuni di Tai e di Valle di Cadore, Sindi Manushi e Marianna Hofer.

La statale 51 Alemagna non è una semplice strada, ma il principale asse di collegamento tra Veneto e Alto Adige verso l’Austria, fondamentale via di accesso a Cortina d’Ampezzo.

Migliorarne sicurezza, funzionalità e affidabilità significa garantire accessibilità, sviluppo e qualità della vita a intere vallate” ha aggiunto Gemme.

La variante di Tai di Cadore si sviluppa per 1,5 chilometri e comprende una galleria di circa 1.000 metri, nuovi svincoli e opere di sistemazione idraulica. L’intervento ha richiesto una gestione diretta da parte di Anas di attività complesse di bonifica e di salvaguardia di specie vegetali protette, oltre alla rimodulazione della pista ciclabile esistente.

Il valore complessivo dell’opera è pari a circa 110 milioni di euro.

La variante di Valle di Cadore si estende per 800 metri, di cui 620 metri in galleria, ed elimina la storica strozzatura costituita dall’attraversamento urbano della Borgata Costa regolato da impianto semaforico. L’opera migliora in modo significativo la fluidità del traffico e riduce le interferenze con il centro abitato grazie ai nuovi svincoli e alla rotatoria lato est. Durante i lavori è stato individuato un insediamento dell’era del Bronzo, prova di come Valle di Cadore sia uno dei luoghi più anticamente abitati delle Dolomiti. Una scoperta che ha richiesto una rimodulazione importante delle attività di cantiere. In coordinamento con la Soprintendenza, Anas si è impegnata a gestire un progetto di valorizzazione dei reperti.

Il valore complessivo dell’opera è pari a circa 75 milioni di euro.

Apertura svincolo nord della rotatoria di San Vito di Cadore Nei prossimi giorni sarà aperta al traffico la rotatoria di svincolo nord della variante di San Vito, individuata come opera necessaria per migliorare l’accessibilità ai parcheggi in via di costruzione da parte di Fondazione Milano-Cortina 2026.

“Queste opere rappresentano un passaggio strategico in vista dell’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 ma sono, soprattutto, un investimento strutturale pensato per il futuro del Cadore e per chi vive e lavora su questo territorio ogni giorno” ha sottolineato l’Amministratore Delegato Gemme.

Le varianti di Tai e Valle di Cadore si inseriscono in un programma avviato prima dell’evento olimpico, a partire dai finanziamenti dei Mondiali di Sci 2021, che ha interessato l’intero asse della strada statale 51 con un investimento complessivo di 360 milioni di euro che, oltre alle varianti di Tai, Valle e San Vito di Cadore, ha riguardato quasi cento interventi: manutenzione, sostituzione e integrazione delle barriere paramassi, manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale del Ponte Cadore, rifacimento pavimentazione stradale, sostituzione delle barriere di sicurezza, interventi di efficientamento energetico nelle gallerie. Molte di queste opere sono dedicate alla mitigazione del dissesto idrogeologico in un contesto montano caratterizzato da un’elevata complessità geomorfologica particolarmente soggetta alle conseguenze del cambiamento climatico in atto.

-foto ufficio stampa Anas –

(ITALPRESS).